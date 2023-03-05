Ahmet Hakan bu İşe akıl sır erdiremedi! Meral Akşener'in önünde 4 yol var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Meral Akşener’in masayı devirmesinde bir rasyonalite arıyorum. Fakat heyhat! Bulamıyorum" dedi. Ahmet Hakan, Akşener'in önündeki 4 yolu yazdı...

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İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasıyla ilgili Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Akşener'in masadan neden kalktığına ilişkin rasyonalite aradığını ancak bulamadığını belirten Ahmet Hakan Akşener'in bundan sonra önünde 4 yol olduğunu, hangisini seçeceğinin de yakında görüleceğini yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısından bazı satır başları...

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yeni mevzu mu!

Meral Akşener’in masayı devirmesinde bir rasyonalite arıyorum. Fakat heyhat! Bulamıyorum.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla kaybedeceklerini gördü, o yüzden böyle yaptı” deniliyor. İyi ama Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yeni bir mevzu değil ki. Bunu mesele yapmak için son ana kadar beklemek de neyin nesi?

Böyle liderlik olur mu?

“Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığa razı olacağını düşündü, o yüzden bu atağı yaptı” deniliyor. İyi ama bir siyasi lider, İmamoğlu ve Yavaş’ın tutumunun ne olacağını nasıl öngöremez? Böyle liderlik olur mu?

Altılı Masa yaramıyormuş, yeni mi fark etti?

“Altılı Masa kurgusunun partisine yaramadığını fark etti, o yüzden masayı devirdi” deniliyor. İyi ama bunu yeni mi fark etti? Bu yeni fark edilecek bir şey mi?

Meral Akşener'in önündeki 4 yol!

BİRİNCİ YOL: Cumhurbaşkanı adayı olur.

İKİNCİ YOL: Partisinden bir ismi aday olarak gösterir.

ÜÇÜNCÜ YOL: Henüz bir ittifak içinde olmayan partilerle bir ittifak kurar.

DÖRDÜNCÜ YOL: Kılıçdaroğlu’nun sofrasına geri döner.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın...