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Emniyet Müdürü deprem bölgesine gitti depremzede yardımlarını çalıp Tekirdağ'a getirdi

Emniyet Müdürü deprem bölgesine gitti depremzede yardımlarını çalıp Tekirdağ'a getirdi

TEKİRDAĞ Çevik kuvvet Şube Müdürü Yadigar I., Kahramanmaraş merkezli depremin ardından geçici görevle Gaziantep'in Islahiye ilçesinde görevlendirildi. Yadigar I., görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdü. Kamera kayıtlarından durumu tespit eden polis Savcılık, talimatıyla emniyet müdürünün evinde arama yaptı. Çok sayıda yardım malzemesi ele geçirildi. Savcılık tutuklama istedi, hakim serbest bıraktı. Savcılık itiraz etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok güvenlik görevlisi yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirildi. Tekirdağ, Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar I. da bu kapsamda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi. Habertürk'ün haberine göre Yadigar I., 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Ancak; otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.

Evinde yapılan aramada hepsi bulundu

İhbar üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı’nın talimatıyla emniyet müdürü gözaltına alındı. Yadigar I’nın evinde yapılan aramada; 1 Jeneratör, 2 Büyük Çadır, 5 Siyah Renkli Ara ve Bağlantı Kablosu, 9 Şişme Yatak, 5 Uyku Tulumu, 5 Seyahat Çantası, 7 Bere, 2 Bot, 2 Yağmurluk Kaban, 5 Yağmurluk Üstü, 1 Yağmurluk Altı, 4 Küçük Çadır, 15 kilo Köpek Maması, 3 Elektirikli Isıtıcı ve Adet Kettle Isıtıcı ele geçirildi.

'Hırsızlık' suçundan serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Emniyet Müdürü Yadigar I. adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ancak; hakimlik emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılık bu karara itiraz etti. Şimdi itirazın sonucu bekleniyor.

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