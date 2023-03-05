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Tartıştığı damadını pompalıyla öldürdü! Karısıyla ayrıldı diye...

Tartıştığı damadını pompalıyla öldürdü! Karısıyla ayrıldı diye...

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederi tarafından silahla vurulan damat hayatını kaybetti.

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Kan donduran olay, akşam saatlerinde Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Himmet Keskin (29), akşam saatlerinde kayınpederi Mehmet A.'nın (62) evine geldi.

Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kayınpeder, damadını pompalı silahla yaraladı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri adrese sevk edildi. Yaralanan Hikmet Keskin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 çocuk babası olan Hikmet Keskin'in eşinden ayrıldığı ve bu yüzden kayınpederi ile sorunlar yaşadığı öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülürken, kayınpeder gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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