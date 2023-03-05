Depreme dayanıksız diye ceza kesilen binada cam bile kırılmadı nedenini böyle anlattı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 katlı bir binaya depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 5 yıl önce 86 bin TL para cezası kesildi. Depremde ise hasar almayan az sayıda bina arasında bulunan o binanın camlarının bile kırılmaması dikkat çekti.

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İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1998 yılında inşaatı tamamlanan 6 katlı Gelebek Apartmanı için aynı yılın sonralarında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 86 bin TL para cezası kesildi. Bir dairenin 150 bin TL'ye satıldığı dönemde kesilen ceza ile büyük şok yaşayan binanın müteahhidi Mustafa Gelebek, cezanın ardından dairelerini satamaz hala geldi. Maddi anlamda büyük kayıp yaşayan Mustafa Gelebek, kendisi de bu binaya taşınarak daireleri satabildi.

Binaya 300 metre uzaktaki binalar çöktü

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gelebek Apartmanı'nın camları dahi kırılmazken, 300 ile 500 metre uzağındaki birçok bina yerle bir oldu.

Depremde vitrin camları bile kırılmayan tek binanın Gelebek Apartmanı olduğunu belirten Mustafa Gelebek, "Önceki dönem belediye başkan yardımcısı depreme dayanıksız olduğundan dolayı 86 bin TL, yani yarım daire parası ceza yazmıştı. Bu cezayı yazan belediye başkan yardımcısı, sonra kendisi inşaat yaptı ve yaptığı inşaat çöktü ve enkaz altında kaldılar. Benim de yapmış olduğum binanın dayanıklı olmasından dolayı etrafımızdaki birçok bina, 200 metre ilerimizdeki Huzur Apartmanı çökmesine rağmen binamız Allah’a şükürler olsun ki çökmedi. Binamızın vitrin camı bile kırılmadı. İslahiye’de vitrin camı kırılmayan tek binayız. Kendi yaptığım ve güvenliğim için ben de burada oturuyorum. Güvendiğim için dairelerimi sattım, yoksa bana sattırmıyorlardı" dedi.

Binanın hasar görmemesinin nedenleri anlattı

Gelebek, binanın hasar görmemesinin sebeplerini ise şöyle anlattı:

"Çökmemesinin sebebi kaliteli işçilik ve köpük asmolen kullandık. Köpük asmolen briket asmolene göre 35 kat daha hafif ve binalar arasında ytong kullandık. Ytong diğer donatılara göre iki kat daha hafif. Bundan dolayı binamızın direnci yüksek olmuş oldu. Binamızın vitrin camı bile kırılmayan tek bina diyebiliriz. İslahiye’de vitrin camı kırılmayan tek bina. Duvar birleşim yerlerine normalde harç, beton veya kazık çakarlar ama biz sıkma köpük kullandık. Sıkma köpük bina sallandığı zaman ya da baskı uyguladığı zaman duvarın patlamasına engel oluyor. Bizim binamızda da hiç patlayan duvar yok. Amortisör görevi gördüğü için binaya ve duvara baskı özelliğini kaldırıyor."

"Ceza kasıtlı kesildi"

Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı E.M. tarafından kendisine para cezasının kasıtlı kesildiğini ileri süren Mustafa Gelebek, görevden alınan E.M'nin daha sonra müteahhitlik yaptığını ve ilçede inşa ettiği 7 katlı Elif Apartmanı'nın depremde ilk çöken binalar arasında olduğunu kaydetti. Gelebek, kendisinin adli ve idari mercilere başvurusunun ardından E.M'nin gözaltına alınmak istendiğini ama bulunamadığını da kaydetti.