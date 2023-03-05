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Ebrar Sitesi enkazından çıktı anlattıkları kan dondurdu! 3-4 saniye içerisinde enkaz altındaydım

Ebrar Sitesi enkazından çıktı anlattıkları kan dondurdu! 3-4 saniye içerisinde enkaz altındaydım

Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük yıkıma ve can kaybına sebep oldu. Depremin sembollerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde depreme yakalanan ve altında kaldığı enkazdan 8 saat sonra kurtarılan 24 yaşındaki Hacı Veysel Karagün yaşadığı dehşeti anlattı. Televizyondan baktığımda kendi memleketimi tanıyamıyorum diyen Karagün, "Kendimi 3-4 saniye içerisinde enkaz altında buldum" dedi.

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Kahramanmaraş depreminin sembolü olan Ebrar Sitesi'nde depreme yakalanan ve altında kaldığı enkazdan 8 saat sonra kurtarılan Hacı Veysel Karagün, o gece yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, "Ben buradan televizyondan baktığımda kendi memleketimi tanıyamıyorum. Ben 24 sene yaşadım orada ama şu anda depremin olduğu yerleri bana açıp göstersinler bilemem" dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'nda bulunan Ebrar Sitesi'nde depreme yakalanan ve altında kaldığı enkazdan 8 saat sonra kurtarılan 24 yaşındaki Hacı Veysel Karagün’ün Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Depremde yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Karagün, uykuda yakalandığı depremde kendisini 3-4 saniye içerisinde enkaz altında bulduğunu söyledi.

Hiçbir yer bir yere benzemiyor

24 yıl yaşadığı Kahramanmaraş’ı depremin ardından tanıyamadığını dile getiren Karagün, “Depremin saat 04.17’de olduğunu söylüyorlar. O sırada ben, ağabeyim ve kardeşim aynı odada yatıyorduk. Depremin olduğu saatte biz uyandık. Uyandığımızın üzerinden çok fazla geçmeden 3-4 saniye içerisinde kafamı çevirdim ve duvarların kırıldığını gördüm. Ondan sonra zaten bir anda bina yıkıldı. Kendimi aşağıda buldum. Ağabeyim ve kardeşimde de çok fazla bir şey yok. Bende de çok fazla bir şey yok. Sadece sağ bacağımda sıkışmadan dolayı ödem oluşmuş. O da şu anda iyileşiyor. Şu anda iyiyim, bir sıkıntım yok. Biz Ebrar Sitesi’nde oturuyorduk. Ben buradan televizyondan baktığımda kendi memleketimi tanıyamıyorum. Ben 24 sene yaşadım orada ama şu anda depremin olduğu yerleri bana açıp göstersinler bilemem. Hiçbir yer bir yere benzemiyor. Her yer enkaz olduğu için bir yeri tanımıyorum. Benim gözümde Maraş adeta Maraş değil. Ben enkaz altında 8 saat kaldım. Çok fazla kalmadım. Benim bilincim açıktı. Her şeyi bilebiliyordum. Dışarıdan sesleri duyabiliyordum. Bizi kurtarmaya çalıştıklarını duyabiliyordum” şeklinde konuştu.

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