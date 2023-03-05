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Emin Çölaşan'dan olay iddia! Meral Akşener 'Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz' sorusuna ne cevap verdi

Emin Çölaşan'dan olay iddia! Meral Akşener 'Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz' sorusuna ne cevap verdi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Çölaşan, "Akşener'e partisinin üst düzey bir yetkilisi 'Seçimde Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip olursa parti olarak hangisine destek vereceğiz?' diye sormuş, yanıt muhteşem..." deyip ayrıntı verdi...

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İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Ankara milletvekili Ayhan Altıntaş önce partisinden istifa etti, 3 saat sonra istifasını geri aldı. Parti içinde "bundan sonra ne yapacağız" tartışması sürerken, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı arayışı ekranlarda sürüyor. Tüm bu olanların arasında Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'dan ilginç bir yazı geldi. "Meral Hanım durup dururken umudumuzu kırdı, coşkumuzu ve heveslerimizi yok etti demeyeyim de en azından törpüledi…" diyen Emin Çölaşan şöyle devam etti:

Bu ikinci deprem oldu

"Büyük bir yanlışa damgasını vurdu. Başka partinin listesinden seçilmiş iki büyükşehir belediye başkanını bile isimlerini vererek ayartmaya kalkıştı… Şimdi ağır bir vebal altındadır. Bir ay önce büyük depremi yaşamıştık. Şimdiki ikinci deprem oldu, memleketi salladı ama bu siyasi..." 

Kimi destekleyeceğiz sorusuna cevap!

"Partisinin üst düzey bir yetkilisi dün kendisine sessizce sormuş: “Seçimde Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip olursa parti olarak hangisine destek vereceğiz?Yanıt muhteşem: “Onu sonra düşünürüz.” Hanımefendi bu son kararıyla sadece kendisinin değil, partisinin de ayağına kurşun sıktı. Acaba kurşunları çıkarmayı başaracak mı!"

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