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Türkiye ziyareti öncesi skandal paylaşım! Tepkiler yağınca Yunan bakan çark etti

Türkiye ziyareti öncesi skandal paylaşım! Tepkiler yağınca Yunan bakan çark etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesinde gerçekleştirilecek dini törene katılacak. Ancak Yunan bakan ziyareti öncesi skandal bir paylaşıma imza attı. Tepkiler çığ gibi yağınca Dendias paylaşımını silip kullandığı ifadeyi değiştirerek yeni bir paylaşım yaptı.

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Yunan bakan "tarihi" bir skandalla sosyal medyanın tepkisi üzerine topladı. Türkiye ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda İstanbul yerine "Konstantinopolis" diyen Dendias, paylaşımını sildi.

İstanbul yerine Konstantinopolis dedi

Dendias, bugün gerçekleştireceği ziyareti sosyal medya hesabından duyurduğu ilk paylaşımında "Yarın Konstantinopolis'i ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. İstanbul'un eski adını kullanması Dendias'a tepki yağmasına neden oldu.

Paylaşımını sildi

Sosyal medya kullanıcıları ayaklanınca Dendias hatasını geri alarak paylaşımını sildi ve yeni bir paylaşım yaptı. Dendias bu kez ziyaretine ilişkin detay verdiği açıklamasında "Konstantinopolis" yerine "İstanbul" dedi.

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