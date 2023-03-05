İYİ Parti'de yeni istifalar! Ankara'da Meclis grubu kurması için katılanlar istifa etti Mansur Yavaş rahatsız

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilmesiyle siyaset dünyasında taşlar yerinden oynadı. İYİ Parti'den istifalar sürerken, bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti, istifalar nedeniyle grup kurma sayısını kaybetmek üzere. Bu durumun Mansur Yavaş'ı zor durumda bıraktığı ve Yavaş'ın da bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından gerilim sürüyor. Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Ankara Büyükşehir Meclisi’nde grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa etmeye başladı" bilgisini paylaştı. Ardından Habertürk, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İyi Parti’ye geçen CHP’li üyeler istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istifalardan haberi olmadığı ve durumdan rahatsızlık duyduğu iddia edildi" haberi yaptı.

Murat Yetkin, 'istifalar başladı' dedi

Yetkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Meclisi’nde grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler partilerine dönmek üzere İYİ Partiden istifa etmeye başladı: ABB kaynakları" ifadesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan Murat Yetkin'in paylaşımının ardından HaberTürk’ten Fevzi Çakır imzalı haber geldi. Bir Ankara Büyükşehir belediyesi yetkilisi yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu tavır güven sorunu yaratıyor

“Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır.

Mansur Yavaş'ı zor durumda bırakan hamle

Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz.”