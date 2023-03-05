Aşk kaçamağı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı fena yakalandı, sosyetik çapkını kızdıracak yorum
Oyuncu Hande Erçel, birlikte olduğu ispatlanan Hakan Sabancı ile aşk kaçamağı yaptı. Paris yolculuğuna çıkan aşıklar birlikte görüntülendi. O anlar magazin gündemine bomba gibi düşerken Tuğba Ekinci'den gelen yorum dikkat çekti.
Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni görüntü geldi. Romantik bir tatile çıkan ikilinin görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.
Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.
İlişkileri ilk kez duyulduğunda "Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti..
Aşkın ispatlanmasının ardından sus pus kesilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.