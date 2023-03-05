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Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu toplantısı

Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu toplantısı

Millet İttifakı'nın beşli ilk toplantısı dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bugün de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu GİK üyeleri ile biraraya geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır ithamlarda bulunarak Millet İttifakı'ndan ayrılmasının ardından 5 lider dün Saadet Partisi ev sahipliğinde toplandı.

Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'bütün taşlar yerine oturacak' mesajının ardından dört lider de mutabakat vurgusu yaptı.

Yarın cumhurbaşkanının adayının açıklanacağı belirtilirken bugün de Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu GİK üyeleriyle biraraya geldi.

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