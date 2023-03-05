Eski Bakan İYİ Parti'den ailecek istifa etti! İYİ Parti'nin Eskişehir üyeleriydi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı çok sert sözlerle terk etmesinin ardından İYİ Parti'de peş peşe gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek, İYİ Parti üyeliğinden eşi ve kızıyla birlikte istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından bir istifa haberi de Eskişehir'den geldi. 53’üncü dönem hükümetinde devlet bakanlığı yapan İYİ Partili İbrahim Yaşar Dedelek, “An itibarıyla Eşim Vasfiye Dedelek, kızım Aybike Dedelek Alpman ve şahsım Eskişehir İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyoruz” diye açıklama yaptı.

1991 yılında DYP’den Eskişehir milletvekili seçilen İbrahim Yaşar Dedelek, 1995 yılında yeniden milletvekili seçilmiş ve Mesut Yılmaz’ın kurduğu ANAYOL hükümetinde devlet bakanlığı yapmıştı.