Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi

BURSASPOR ile Amedspor arasında oynanacak maç öncesi başlayan gerilim ve provokasyon maçın başlamasıyla daha da arttı. Bursaspor tribünleri faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. Maç öncesi Bursaspor ve Amedspor futbolcuları tekma tokat kavga etti. Sahaya sürekli patlayıcı madde atıldı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde başlayan provokasyonlar ve tribünlerde ve sahada da devam ediyor. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Futbolcuların kavgasına polis müdahale etti

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. İki takım soyunma odasına girdi.

'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartları

Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o pankartlara tepki göstererek, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

Maçı durdurun, illa biri mi ölmeli

Maçın başlamasıyla birlikte tribünlerden Amedporlu oyunculara sürekli pet şişe, çakmak, bozuk para ve patlayıcı maddeler atıldı. Sosyal medyadan "Maçı durdurun, illa birinin ölmesi mi gerekiyor" çağrıları geldi.