Meral Akşener Altılı Masa'daki kavgayı ilk kez anlattı! Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı masa toplantısında çıkan krizin perde arkasını ilk kez anlattı. "Bir kamuoyu araştırması yapalım, ona göre hareket edelim dedim, Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı" diyen Meral Akşener,

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak Altılı Masa'dan ayrılan Meral Akşener'den, 2 Mart'ta gerilim yaşanan toplantıda yaşananlara ilişkin ilk açıklama geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Akşener'le görüştüğünü belirtti, Akşener'in açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

Akşener o gece yaşananlarla ilgili, "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. 'İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim, Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" dedi. Akşener şunları söyledi:

O güne kadar hiç isim konuşulmamıştı

"Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı: "O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış.

Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.

Ali Babacan tansiyonu düşürdü

Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey (DEVA Partisi lideri Ali Babacan) tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı" dedi."