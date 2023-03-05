İYİ Partili Mehmet Aslan'a 'Amedspor' tepkisi: Sahadaki şiddeti savunmaya çalıştı

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın, Amedsporlu oyuncuların saldırıya uğradığı maçta Bursaspor tribünlerde açılan provokatif pankartlar için yaptığı "Apo’nun resmi açılınca demokrasi oluyor ama değil mi?" yorumu gündem oldu. Aslan, sahadaki şiddeti bu şekilde savunmaya çalıştığı için sert tepkiyle karşılaştı.

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Bursaspor ile Amedspor'un bugünkü karşılaşması öncesi sahaya çıkan Amedspor oyuncuları saldırıya uğrarken, sahaya atılan yabancı cisimlerin isabet ettiği kaleci Cantuğ Temel yaralandı.

Diğer yandan Bursaspor tribünlerinde de ‘Yeşil’ lakaplı Mahmut Yıldırım, JİTEM'in kilit isimlerinden ‘Pala’ lakaplı Cem Ersever ile faili meçhul ölümlerin sembolü Beyaz Toros afişleri açıldı. Ortalık savaş alanına dönmüşken, maçın hala devam ediyor olmasına ise tepkiler sürüyor.

Sosyal medyada #Amedsporyalnızdeğildir etiketi gündeme girip, saldırıya uğrayan takıma destek yağarken, İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan'ın paylaşımı tepkilerin odağı oldu. Aslan, tribünlerde açılan provokatif pankartlar için "Apo’nun resmi açılınca demokrasi oluyor ama değil mi?" yorumunda bulundu.