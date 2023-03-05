Yarın başlıyor ve 3 gün sürecek! Deprem bölgesindeki iller için kritik uyarı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremden etkilenen Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Elazığ ve Kilis için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi .Kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yarın saat 03.00'te başlayıp, saat 18.00'de sona ermesi beklenirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yarın saat 03.00'te başlayıp, saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.