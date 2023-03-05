Konyaspor Giresunspor maçında gol sesi çıkmadı: Puanlar paylaşıldı!

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçında Konyaspor sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Bitexen Giresunspor 0-0 berabere kaldı.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetti.
Mücadele başladığı gibi golsüz tamamlandı.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor puanını 28'e, düşme hattındaki Giresunspor ise 22'ye yükseltti.
Yeni teknik direktör ilk puanını aldı
Konyaspor, Aleksandar Stanojevic göreve geldikten bu yana oynadığı 5. Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayamazken, ilk puanını aldı.
KONYASPOR - GİRESUNSPOR:0-0
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
KONYASPOR: Sehic –, Adil, Guilherme, Ahmet Oğuz, Calvo, Pozuelo(Dk.58 Çekiçi), Moreno(Dk.79 Mehmet Ali Büyüksayar), Mahir Emreli(Dk.58 Muric), Soner(Dk.74 Paz ), Bouchalakis, Muhammet Demir
GİRESUNSPOR: Ferhat – Alper Uludağ(Dk.45 Faruk), Arias, Perez, Görkem, Savicevic(Dk.72 Kuwas) Meija, Serginho, Sainz, Campuzano(Dk.90 Kadir), Bajic(Dk.72 Murat Cem Akpınar)
SARI KARTLAR: Bouchalakis, Paz, Ahmet Oğuz, (Konyaspor) Ferhat, Sainz, Faruk, Alper Uludağ, (Giresunspor)