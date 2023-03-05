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Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması Kabine'nin gündeminde! Toplantı yarın bazı bakanlar katılmayacak

Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması Kabine'nin gündeminde! Toplantı yarın bazı bakanlar katılmayacak

KABİNE yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündemi deprem belgesi olurken, bölgede olan bazı bakanlar toplantıya katılmayacak. Toplantıda Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk etmesi de olacak...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Kabinenin gündem konuları arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının da olduğu haberlere yansıdı. NTV'nin haberine göre; bazı bakanların deprem bölgesinde olması nedeniyle yarınki toplantıya katılmaması bekleniyor.

Ana gündem 11 ili yıkan deprem!

Kabine'nin gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi var. Konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan olacak. Erdoğan, ''Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli, güvenli yapının inşasını sağlayacağız'' açıklamasında bulunmuştu.

İşte Kabine'nin gündemindeki konular...

Kabine'de yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak.

Erdoğan 10 Mart'ta Meclis'i feshediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilemesi bekleniyor ve bu konuda da gözler 10 Mart Cuma gününü işaret ediyor.

Meral Akşener'in Altılı Masa hamlesi

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nda başlayan kriz de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

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