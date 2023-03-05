Bursaspor-Amedspor mücadelesinde açılan pankarta AK Parti'den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Ömer Çelik açıklamasında, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Bursaspor ile Amedspor mücadelesinde iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Tribünde ise bazı taraftarlar tarafından "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Mahmut Yıldırım, geçmişte faili meçhul cinayetlerle gündeme gelmiş bir isimdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.