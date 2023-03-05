Hayranlarını üzecek haberi kendi verdi! Bir süredir sessiz olan Cansu Dere meğer...
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Oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz aylarda gıda zehirlenmesi yaşamasıyla hayranlarını endişelendirmişti. Bir süredir sessizliğe bürünen Cansu Dere meğer evinde kaza geçirmiş. Cansu Dere, sevenlerini üzecek haberi günler sonra kendisi verdi.
Sosyal medyaya ara vermesi ile dikkat çeken oyuncu Cansu Dere ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir sessizliğe bürünen ve yaşanan depremlerle ilgili paylaşım yapmayan ünlü oyuncu Cansu Dere'den haber geldi.
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Cansu Dere, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.
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Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu iyileşene kadar evinden dışarı çıkmadığını anlattı.
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