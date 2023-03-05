BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
HABER /  GÜNCEL

TBMM'de, bu hafta kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi görüşülecek

TBMM'de, bu hafta kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi görüşülecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, bu hafta deprem bölgesine yönelik düzenlemeleri de içeren kamu alacaklarına yapılandırma getiren yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yine yapılandırma kapsamına giriyor. Gümrük vergileri, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırılması öngörülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketine yönelik düzenlemeler de 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenecek. Bu kapsamda depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. Deprem felaketinde mirasçılar, vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa giderilecek.

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı, 'Afet Yeni İmar Fonu'nun kurulması ile ilgili yasa teklifi ile; doğal afetlerden zarar gören ve 'doğal afet bölgesi' ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması amaçlanıyor. Teklifin, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Deprem felaketinin sonuçlarının tüm yönleri ile araştırılmasına ilişkin geçen hafta kurulan komisyon, bu hafta üyelerini belirleyecek. Daha sonra komisyon, ilk toplantısını yaparak, çalışma takvimini ve yol haritasını belirleyecek.

AK Parti grubu, salı günü saat 11.00'de Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplanacak. Toplantıda, başta bölge milletvekilleri olmak üzere bölgede görevli milletvekilleri konuşacak, izlenimlerini anlatacak ve hazırladıkları raporu sunacak. Deprem bölgesinde ilk günde yaşanan sorunlar ile o bölgenin tüm sorunlarının yer aldığı raporlar, grup toplantısında değerlendirilecek

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması Kabine'nin gündeminde! Toplantı yarın bazı bakanlar katılmayacak
Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması Kabine'nin gündeminde! Toplantı yarın bazı bakanlar katılmayacak
Bursaspor-Amedspor mücadelesinde açılan pankarta AK Parti'den tepki
Bursaspor-Amedspor mücadelesinde açılan pankarta AK Parti'den tepki
Meral Akşener Altılı Masa'daki kavgayı ilk kez anlattı! Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı...
Meral Akşener Altılı Masa'daki kavgayı ilk kez anlattı! Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı...
Yarın başlıyor ve 3 gün sürecek! Deprem bölgesindeki iller için kritik uyarı
Yarın başlıyor ve 3 gün sürecek! Deprem bölgesindeki iller için kritik uyarı
İYİ Partili Mehmet Aslan'a 'Amedspor' tepkisi: Sahadaki şiddeti savunmaya çalıştı
İYİ Partili Mehmet Aslan'a 'Amedspor' tepkisi: Sahadaki şiddeti savunmaya çalıştı
Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! Altında kalan var mı?
Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! Altında kalan var mı?
Eski Bakan İYİ Parti'den ailecek istifa etti! İYİ Parti'nin Eskişehir üyeleriydi
Eski Bakan İYİ Parti'den ailecek istifa etti! İYİ Parti'nin Eskişehir üyeleriydi
Mersin'den Kayseri'ye satmak için getirdi! Denetime takılınca işletme sahibine ceza yağdı
Mersin'den Kayseri'ye satmak için getirdi! Denetime takılınca işletme sahibine ceza yağdı
Deprem bölgesinde inşa edilecek konut sayısı! Bakan Murat Kurum: 227 bin 27 bina tespit ettik
Deprem bölgesinde inşa edilecek konut sayısı! Bakan Murat Kurum: 227 bin 27 bina tespit ettik
Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi
Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi
Deprem soruşturmalarında sayı arttı
Deprem soruşturmalarında sayı arttı
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' talimatı! Hiçbir şey olmamış gibi devam edin...
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' talimatı! Hiçbir şey olmamış gibi devam edin...