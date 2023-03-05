TBMM'de, bu hafta kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi görüşülecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, bu hafta deprem bölgesine yönelik düzenlemeleri de içeren kamu alacaklarına yapılandırma getiren yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak.

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TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yine yapılandırma kapsamına giriyor. Gümrük vergileri, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırılması öngörülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketine yönelik düzenlemeler de 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenecek. Bu kapsamda depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. Deprem felaketinde mirasçılar, vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa giderilecek.

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı, 'Afet Yeni İmar Fonu'nun kurulması ile ilgili yasa teklifi ile; doğal afetlerden zarar gören ve 'doğal afet bölgesi' ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması amaçlanıyor. Teklifin, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Deprem felaketinin sonuçlarının tüm yönleri ile araştırılmasına ilişkin geçen hafta kurulan komisyon, bu hafta üyelerini belirleyecek. Daha sonra komisyon, ilk toplantısını yaparak, çalışma takvimini ve yol haritasını belirleyecek.

AK Parti grubu, salı günü saat 11.00'de Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplanacak. Toplantıda, başta bölge milletvekilleri olmak üzere bölgede görevli milletvekilleri konuşacak, izlenimlerini anlatacak ve hazırladıkları raporu sunacak. Deprem bölgesinde ilk günde yaşanan sorunlar ile o bölgenin tüm sorunlarının yer aldığı raporlar, grup toplantısında değerlendirilecek