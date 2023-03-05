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Havada 'yasaklı meyve' paniği: Kötü koku THY uçağını İstanbul'a geri döndürdü

Havada 'yasaklı meyve' paniği: Kötü koku THY uçağını İstanbul'a geri döndürdü

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Barcelona seferini yapan yolcu uçağında bulunan yasak durian meyvesinin kabindeki koku detektörlerini harekete geçirmesi üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

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THY'nin TK1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı, saat 15.35'te Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanmasından bir süre sonra kabin içerisinde bulunan koku detektörlerinin devreye girmesi ve uçak içinde kötü koku alınması üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi. Yolcuların THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona'ya gideceği öğrenildi.

Yasaklı meyve durian

THY uçağını geri döndüren durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Güneydoğu Asya kökenli bir bitki olmasının yanı sıra tadından çok kokusu ile biliniyor. Kokusunun keskin olması nedeniyle kapalı alanlara sokulmasına izin verilmiyor.

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