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Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'da geçici olarak Rus askerin konuşlandığı bölgede Ermeni güçleri ile Azerbaycanlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmanın, yasa dışı askeri nakliye yapan aracın durmayıp Azerbaycan askerlerine ateş açmasıyla çıktığı kaydedilirken, her iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da, Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığı, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bakanlık, Azerbaycan tarafının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ermenistan basınında ise çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yayınlandı.

Bakanlık daha sonra açıkladı: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermenilerle çıkan çatışmada Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseyinov isimli 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık, ilk açıklamasında çıkan çatışmada her iki tarafın da kayıpları olduğunu bildirmişti.

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