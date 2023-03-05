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F1'de yeni sezon başladı! Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1'de yeni sezon başladı! Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

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Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Verstappen, mücadele boyunca doğru pit-stop ve lastik tercihleriyle rakipleriyle arasındaki mesafeyi açtı. Hollandalı pilot, 1:33:56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardında ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.

Leclerc yarışı 41. turda bırakmak zorunda kaldı
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in, üçüncü sıradayken aracındaki güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarıda bırakmak zorunda kaldığı yarışta, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncülük, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton beşincilik, Aston Martin'den Lance Stroll altıncılık elde etti.

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Fernando Alonso (İspanya): 15

4. Carlos Sainz (İspanya): 12

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

Takımlar
1. Red Bull: 43

2. Aston Martin: 23

3. Mercedes: 16

4. Ferrari: : 12

5. Alfa Romeo: 4

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