Meral Akşener Altılı Masaya dönmek için tek şartını açıkladı! "Kılıçdaroğlu kabul ederse, gurur yapmadan dönerim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. Peş peşe gelişmeler yaşanırken Gazeteci Sevilay Yılman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Meral Akşener'in kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sevilay Yılman, İYİ Parti lideri Akşener'in altılı masaya dönmek için tek şartını canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

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Türkiye, Altılı Masa'nın adayının kim olacağını merak ederken, siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla hareketlendi. Gazeteci Sevilay Yılman ise, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile konuştuğunu ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bundan sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinde direten Akşener, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuştu. Akşener ile görüştüğünü söyleyen Yılman, Akşener'in kendisine söylediklerini açıkladı.

Canlı yayında Meral Akşener'in tek şartını açıkladı

Akşener'le yaptığı görüşmeyi Habertürk canlı yayınında anlatan Yılman, İYİ Parti liderinin olayların buraya gelmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdiğini aktardı. Meral Akşener, masaya dönmesi için Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmesini şart koştuğu öne sürüldü.

"Kimseyle pazarlık yapmadım"

Akşener'in Yılman'a yaptığı konuşmada, şunları söylediği iddia edildi: "Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar. Bu iki ismin karşılığı benden de, Kemal Bey'den de, diğer isimlerden de çok yüksek.

"Yavaş veya İmamoğlu'yla yola çıkmalıyız"

Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim.

"Gurur yapmadan o masaya geri dönerim"

Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim. Yeter ki biz bu seçimi alalım, yeter ki Erdoğan'ı gönderelim. Ben masadan kalkmadım, kaldırıldım."