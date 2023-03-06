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İskenderun Körfezi'nde korkutan deprem! Hatay'da da hissedildi: AFAD şiddetini duyurdu!

İskenderun Körfezi'nde korkutan deprem! Hatay'da da hissedildi: AFAD şiddetini duyurdu!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Hatay ve çevresinde de hissedildiği bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise saat 23:49'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'den açıklama

''İskenderun Körfezi'nde saat 23:49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.''

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