Ersan Şen'e kötü haber! İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını belirledi ama Ersan en değil

İYİ Parti kulislerinde konuşulan flaş iddia! Altılı Masa'dan ayrılan İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını belirledi. Habertürk canlı yayınında "Meral Akşener beni aradı, 'ciddiysen gel görüşelim' dedi" diyen Prof. Dr. Ersan Şen'in cumhurbaşkanı adaylık hayalleri suya düştü.

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6’lı Masa’dan ayrılan İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da netleşmeye başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 5 partinin desteğiyle bugün adaylığını açıklamaya hazırlanırken, İYİ Parti içerisinden gelen bilgilere göre, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Bilge Yılmaz ismi öne çıktı. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in adaylığı konusu gündemden düştü.

Ekonomiyi ona emanet etmek istiyorlardı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın ismi parti içi yoklamalarda öne çıktı. Bilge Yılmaz muhtemel bir 6’lı Masa iktidarında İYİ Parti’nin ekonomiyi emanet edeceği isim olarak görülüyordu. Parti içerisindeki değerlendirmelerde de Bilge Yılmaz’ın isminin ağır bastığı belirtildi.

Ersan Şen'in adaylık hayali suya düştü

Prof. Dr. Ersan Şen'in İYİ Parti'nin adayı olarak gösterilmesinin gündemden kalktığı belirtiliyor. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Ersan Şen, reklam arası dönüşünde, "Meral Akşener aradı, 'bu konuda ciddi misin' diye sordu. 'Ciddiyim' deyince de 'gel o zaman konuşalım' dedi. Ben elimi taşın altına koymaya hazırım" demişti.

Bilge Yılmaz kimdir? Eşi ve çocukları...

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtilen Bilge Yılmaz, 1968 yılında Balıkesir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik bölümlerini bitirerek 1991 yılında Ar-Ge mühendisliği yapmaya başlayan Bilge Yılmaz, Princeton Üniversitesi iktisat bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

1997 yılında Wharton School'da başladığı akademik hayatına Stanford Üniversitesi'nde finans doçentliği ile devam eden Bilge Yılmaz, Wharton School'da 2013 yılından itibaren finans profesörü olarak çalışmalarına devam etti.

Yılmaz, Wharton School Harris Family Alternatif Yatırımlar Programı’nı kurdu ve akademik olarak yönetimini yürüttü.

Kurumsal finansman, alternatif yatırımlar ve politik-iktisat üzerina araştırmalar yapan Yılmaz'ın makaleleri Econometrcia, Journal of Political Economy ve American Economic Review gibi dergilerde yayımlandı.

Bilge Yılmaz'ın Prof. Dr. ünvanı bulunuyor.