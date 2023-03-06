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Kabine bugün toplanıyor! Gündemde Meral Akşener de var

Kabine bugün toplanıyor! Gündemde Meral Akşener de var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında deprem ve seçim gündemiyle bir araya gelecek. Ana gündemin deprem bölgesi olacağı Kabine'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması da konuşulacak. 

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Bazı bakanların deprem bölgesinde olması nedeniyle bugünkü toplantıya katılmaması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre, Kabine'nin gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi var. Konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak.

Deprem fırsatçıları için yeni adımlar...

Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli, güvenli yapının inşasını sağlayacağız.'' açıklamasında bulunmuştu.

Kabine'de yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.

10 Mart Cuma günü Meclis'e fesih geliyor

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilemesi bekleniyor ve bu konuda da gözler 10 Mart Cuma gününü işaret ediyor.

Meral Akşener'in son çıkışları gündemde

Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nda başlayan kriz de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Erdoğan konuya ilişkin ilk değerlendirmesini, ''Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim.'' sözleriyle yapmıştı.

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