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Kendisini polis olarak tanıttı, kapısına gitti: Onlarca altını alıp kaçtı

Kendisini polis olarak tanıttı, kapısına gitti: Onlarca altını alıp kaçtı

OSMANİYE’de kendisini polis olarak tanıtarak 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altını dolandıran iki şüpheliden biri mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

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Osmaniye'de kendisini polis olarak tanıtarak 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altını dolandıran iki şüpheliden biri mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

"Adınız terör soruşturmasına karıştı"

Merkez ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan İ.E.'yi cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör soruşturmasına karıştı. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak." dedi.

İ.E., kapıya gelen polis yelekli şüpheliye evdeki 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altını teslim etti. Bir süre sonra kendisini arayan numarayı arayıp ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan İ.E. polise gidip şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da yakalandılar

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.K., M.A., H.B. ve M.V. olduğunu, Şanlıurfa'ya kaçtıklarını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda A.K. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırılan altınlar da ele geçirildi. Evlerinde bulunmayan H.B. ve M.V.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Osmaniye'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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