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Enkaz altındaki zirai ilaçlarla ilgili uyarı: Bir an önce toplanılmalı!

Enkaz altındaki zirai ilaçlarla ilgili uyarı: Bir an önce toplanılmalı!

KİLİS Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Güven Özdemir, enkaz altında kalan zirai ilaçların içme suları için tehdit oluşturduğunu söyledi. Özdemir, ilaçlara yağmur suları karışmasının önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi.

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Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan zirai ilaç satan bayilerin sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"Tehlikeli sinyaller vermeye başladı"

Özdemir, "Hayat yavaş yavaş normalleşirken bazı tehlikelerin de meydana geldiğini görüyoruz. Zirai ilaç bayileri göçük altında kaldığı için patlayan ilaçlar hem kokuya hem de zehirlenmeye yol açmaktadır. Bir an önce göçük altında kalan zirai ilaçların toplanıp ayrı bir yerde tutulması gerekir. Çünkü tehlikeli sinyaller vermeye başladı. İlaçlara yağmur suları karışırsa insan sağlığına zarar vermeye başlayacaktır" diye konuştu.

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