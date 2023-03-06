MİT'in 2022 faaliyet raporu çıktı! MİT Başkanı Hakan Fidan: Ajan ağları çökertildi...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının 2022 Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda, "MİT, ülkemizi hedef alan ve geleneksel casusluk faaliyetlerinin ötesindeki pek çok girişimi deşifre etmiş, birçok ülkenin Türkiye üzerinden diğer ülkelere yönelik çalışmalarını ortaya çıkarmış ve ajan ağlarını çökertmiştir" ifadesi dikkat çekti.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının 2022 Faaliyet Raporu yayımlandı. MİT Başkanı Hakan Fidan, raporun sunuş yazısında teşkilatın, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl, tüm dünyanın, bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadeleleri, devlet dışı aktörlerden kaynaklı tehditler ve çeşitli ulus ötesi sorunlarla sınandığına işaret eden Fidan şu ifadeleri kullandı:

Tehditlere hibrit ve asimetrik bir boyut...

“Mevcut uluslararası sistemin radikal ve dinamik bir dönüşüm içerisinde olduğu bu süreçte, ulus ötesi sorunlar küresel alanda işbirliğini gerektirirken, bu sorunların ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik zorluklar ile ülke ve ittifaklar arasındaki rekabet ise kaçınılmaz bir güç mücadelesini beraberinde getirmektedir. Milli güvenliğin kapsamını giderek daha esnek ve karmaşık hale getiren bu durum, ülkemize yönelik tehditlere hibrit ve asimetrik bir boyut kazandırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Fidan, MİT’in çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler karşısında farklı yeteneklerini küresel bir idrak anlayışıyla eş güdüm içinde kullanmaya 2022’de de devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

Büyük istihbarat teşkilatlarıyla rekabet...

“Bu kapsamda, teşkilatın ana görevlerinden olan cari ve stratejik istihbarat derleme faaliyeti layıkıyla yerine getirilmiştir. Üretilen ön alıcı istihbarat, teknolojik kabiliyetler ve istihbari bakış açısıyla analiz edilerek devletimizin üst kademesinin doğru bilgiye zamanında ulaşmasına önem verilmiştir. Belirsizliklerin normal kabul edildiği yeni uluslararası sistemde, doğru ve zamanında üretilen nitelikli istihbarat çok daha önemli hale gelmiştir. Bu farkındalık çerçevesinde istihbarat toplama, analiz etme ve ilgili mercilere sunma şeklindeki istihbarat çarkını hızlı ve verimli işleten teşkilat, büyük istihbarat servisleriyle rekabet edecek bir kabiliyete erişmiş durumdadır.”

Çok sayıda isim yurtdışından getirildi

MİT’in, tehditlerin evrilmesi karşısında yöntemleri ve yapısını sürekli değiştirerek ve yenileyerek 2022’de de birçok başarılı operasyona imza attığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

“MİT, PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır. Bu doğrultuda 2022 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır. Ayrıca kazanılan operasyonel kabiliyetler çerçevesinde ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsuru yurt dışında ele geçirilerek ülkemize getirilmiştir."

FETÖ ve radikal örgütlerle mücadele

"FETÖ ile mücadelede, örgütün gizli haberleşme yöntemleri, mahrem yapılanmaları, yurt dışındaki faaliyetleri ve ülkemizi yıpratmaya yönelik kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmalar kesintisiz sürdürülmüştür. Ayrıca geliştirilen yurt dışı operasyon kapasitesinin bir ürünü olarak farklı ülkelerdeki 100’den fazla örgüt mensubunun Türkiye’ye getirilmesi sağlanmıştır. Radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadele anlayışıyla, söz konusu örgütlerin ülkemizin çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu tüm alanlarda nokta operasyonlar icra edilmiş, örgütlerin eylem girişimleri tespit edilerek engellenmiş ve yapılanmaları deşifre edilerek faaliyetleri sekteye uğratılmıştır.”

Ajan ağları çökertilmiştir

Hakan Fidan, aşırı sol terör örgütlerinin, Türkiye’ye yönelik başta Suriye alanından olmak üzere oluşturduğu tehdidin önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek lider kadrolarının etkisizleştirildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal ağların beraberinde getirdiği imkanlar milli güvenliğimizi ve menfaatlerimizi hedef alan casusluk faaliyetleri için de yeni fırsat pencereleri ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun bilinciyle teknolojik imkan ve istihbari yeteneklerini sürekli geliştiren MİT, istihbarata karşı koyma alanında yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi hedef alan ve geleneksel casusluk faaliyetlerinin ötesindeki pek çok girişimi deşifre etmiş, birçok ülkenin Türkiye üzerinden diğer ülkelere yönelik çalışmalarını ortaya çıkarmış ve ajan ağlarını çökertmiştir.”

Çatışma bölgelerinde aktif görev

Dış istihbaratta, devletin menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamlede bulunulmasına katkı sağlandığının altını çizen Fidan, şu bilgileri paylaştı:

“İstihbarat diplomasisi çalışmalarıyla devletimizin yürüttüğü müzakerelerde gri alan bırakılmaması ve ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların devletlerarası resmi görüşmelere zemin teşkil edecek olgunluğa getirilmesi sağlanmıştır. Çatışma bölgelerinde ise ülkemizin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenilmiştir. Nitekim MİT, 2022’de Suriye, Ukrayna, Libya gibi sahalarda operasyonel çalışmaların yanı sıra müzakerelere yön verilmesi, taraflar arasındaki dengelerin tesisi ve kriz yönetim süreçlerinin koordine edilmesi konularında üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmiştir.”

MİT, teknolojik ihtiyaçlarını kendi karşılıyor

Fidan, teknolojinin istihbaratın çarpan gücü yapılması anlayışını benimseyen MİT’in, klasik istihbarat yaklaşımında bir destek unsuru olarak görülen teknolojiyi ana faaliyet alanlarından biri haline getirdiğini vurgulayarak, “Büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, uydu istihbaratı, siber istihbarat alanlarında kazanılan yeni yetenekler bizzat sahadaki faaliyetleri yönlendiren bir boyut kazanmıştır. Ayrıca, bu alanlarda yürütülen yeni teknoloji geliştirme çalışmaları ve yatırımlar sayesinde MİT, teknolojik ihtiyaçlarını kendi özgün imkanlarıyla karşılayacak düzeye erişmiştir.” ifadelerini kullandı.

MİT’in yurt içinde, diğer kurumlarla adeta tek vücut şeklinde tehditlerle mücadele ettiğini, yurt dışında da muhataplarıyla işbirliği ve rekabet dengesini gözettiğini aktaran Fidan, “İstihbarat dünyasının sayılı servisleri arasında yer alan teşkilat, ihtiyaç duyan ülkelere sahip olduğu teknik istihbarat ve insan istihbaratı kabiliyetleriyle gerekli desteği sunarak uluslararası terörizmle mücadeledeki devletimizin kararlılığını göstermiştir.” değerlendirmesini yaptı.