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Bingöl'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

Bingöl'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

BİNGÖL yeni güne deprem paniğiyle uyandı. AFAD, Saat 07:57'de meydana gelen depremin şiddetinin 4.2 olduğunu duyurdu...

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Bingöl'de sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.57 sıralarında merkez üssü Bingöl olan, yerin 13.29 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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