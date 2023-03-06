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Kemal Kılıçdaroğlu bugün adaylığını açıklıyor! 5'li Masa 3. kez üst üste Saadet Partisi'nde kuruluyor

Kemal Kılıçdaroğlu bugün adaylığını açıklıyor! 5'li Masa 3. kez üst üste Saadet Partisi'nde kuruluyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk etmesinin ardından 5'li Masa haline gelen Millet İttifakı ortakları bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar toplanıyor. 5'li Masa toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi'nin önünde Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması bekleniyor.

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Millet İttifakı ortakları bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde saat 14.00'te cumhurbaşkanı adayını kesin olarak belirleyip kamuoyuna açıklamak için toplanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardında, toplantı sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edileceği belirtiliyor.

Saadet Partisi'nde üst üste 3. toplantı

Saadet Partisi üst üste üçüncü kez Millet İttifakı liderleri toplantısına ev sahipliği yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday için son sözü söyleyecek.

Adaylığını açıklayacak, lansman 10 Mart'ta

Gazeteci İsmail Saymaz, "Millet İttifakı yarın 14’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde buluşacak. Liderlerin toplantısından sonra SP önünde Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek. Ardından Kılıçdaroğlu, CHP’ye geçecek. Adaylık lansmanı 10 Mart’ta seçim takviminin ilanından sonra yapılacak" bilgisini paylaştı. 

İYİ Parti'nin adı bile anılmayacak

Meral Akşener'in ayrılması nedeniyle 5 partili hale gelen Millet İttifakı'nın bugünkü toplantıda geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacacağını belirten İsmail Saymaz, "Toplantıya İyi Parti katılmayacağı gibi, yol haritasında İyi Parti’ye atıf da olmayacak. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığının kazanılması halinde kurulacak Millet İttifakı yönetimde İyi Parti yer almayacak" dedi.

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