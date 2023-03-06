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Ahmet Hakan, Meral Akşener'in Ersan Şen hamlesiyle çok fena dalgasını geçti! 'Sınıf başkanı siyaseti bile...

Ahmet Hakan, Meral Akşener'in Ersan Şen hamlesiyle çok fena dalgasını geçti! 'Sınıf başkanı siyaseti bile...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk canlı yayınını izlerken 'İYİ Parti'nin adayı olabilirim' diyen Prof. Dr. Ersan Şen'i arayıp görüşmeye çağırmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'in Ersan Şen girişimiyle ilgili çok iğneleyici bir yazı geldi.

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Ekranların her konudaki gedikli yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim" demiş, reklam arası dönüşünde, "Meral Akşener aradı, 'bu konuda ciddi misin' diye sordu. 'Ciddiyim' deyince de 'gel o zaman konuşalım' dedi. Ben elimi taşın altına koymaya hazırım" açıklaması yapmıştı.

Ortalama bir siyasetçi bile bu hatayı yapmaz

"Meral Akşener aradığı adayı televizyon seyrederken ekranda buldu" yorumlarına neden olan bu gelişmeyle ilgili Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Sınıf başkanlığı siyaseti bile bundan daha ciddi yapılır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Akşener'in "ortalama bir siyasetçinin bile asla yapmayacağı üç hata" yaptığını ve “Vay be! Meğer Meral Akşener, siyasetten hiç anlamıyormuş” dediğini anlatan Ahmet Hakan şunları yazdı:

Meral Akşener o seviyenin de gerisinde

Fakat çok geçmeden anladım ki...
Bu düzeyin bile gerisindeymiş Akşener.
Olaya bakın:
Ekranların gedikli tartışmacısı Ersan Şen, televizyon programında “Cumhurbaşkanlığına aday olabilirim” diyor.
Reklam arasında Meral Akşener, Ersan Şen’i arayıp “Siz ciddi misiniz?” diye soruyor.
Ersan Şen de “Evet, ciddiyim” deyince “O zaman gelin, görüşelim” diyor.

Hahahahahah! Sınıf başkanlığının gerisinde!

Hahahahahah!
Yok artık!
Şaka mı bu?
Meral Akşener için “Siyasetten anlamıyor” diyordum.
Vazgeçtim.
Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde olduğunu anlamış durumdayım.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın

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