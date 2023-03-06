Aday bugün açıklanıyor! Meral Akşener’in koltuğuna Pervin Buldan mı oturacak?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terk etmesinin ardından diğer siyasi parti liderleri bugün yapılacak toplantının ardından aylardır beklenen adayı duyuracak. "İYİ Parti’nin ayrılmasıyla birlikte HDP’nin konumu önem kazandı" diyen Hürriyet yazarı Abdukadir Selvi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Meral Akşener'in masayı terk etti gözler beşli masaya çevrildi. HDP'nin 6'ncı ortak olup olmayacağı tartışılıyor. Hürriyet yazarı Selvi, Ali Babacan'ın öneri götürdüğünü ancak CHP'nin bunun doğru olmayacağını düşündüğünü ifade etti. Selvi yazısında şunları kaydetti:

İYİ Parti’nin ayrılmasıyla birlikte HDP’nin konumu önem kazandı. HDP, İYİ Parti’nin kalktığı koltuğa oturup 6’ncı ortak olacak mı? Meral Akşener’in koltuğuna Pervin Buldan oturacak mı? Ali Babacan’ın bu öneriyi götürdüğü söyleniyor. Ama CHP, HDP’nin masaya oturmasının doğru olmayacağını düşünüyor. HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek ama masada yer almayacak.

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