Meral Akşener, Ersan Şen'i cumhurbaşkanı adaylığı için görüşmeye çağırdı! Sosyal medya 'teklif' esprileri ile yıkıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk canlı yayınında Ersan Şen'i arayıp cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşmek için teklif yapması sosyal medyayı salladı. 'Meğer kazanacak aday Ersan Şen'miş" diyen de çıktı, "Bana herhangi bir teklif gelmedi utanıyorum" diyen de...
Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında "İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi. Canlı yayın sürerken Meral Akşener telefonla arayıp "Bu konuda ciddi misin" diye sordu. Ersan Şen "Evet çok ciddiyim" deyince de görüşmeye davet etti. Bunun üzerine sosyal medya sallandı. Espriler havada uçuştu. En dikkat çeken paylaşım ise Meral Akşene'in Altılı Masa'ya oturmak için çabaladığı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Ersan Şen'in avukatlığını üstlendiği tartışmalı kurum ve kişiler hatırlatılırken, paylaşımlar kahkaha attırdı.
İYİ Part Sözcüsü Kürşat Zorlu, Twitter hesabından, "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Saygılarımızla." paylaşımı yaptı.
Cemal Enginyurt (DP Genel Başkan Yardımcısı): Meğer KAZANACAK ADAY Ersan Şen'miş Tebrikler ayakta alkışlıyorum (!)
Hüseyin Baş (BTP Genel Başkanı): Teklif gelirse Cumhur ittifakının adayı olurum. Bütün problemi kökten çözmüş oluruz...