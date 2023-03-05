Meral Akşener, Ersan Şen'i cumhurbaşkanı adaylığı için görüşmeye çağırdı! Sosyal medya 'teklif' esprileri ile yıkıldı

Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında "İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi. Canlı yayın sürerken Meral Akşener telefonla arayıp "Bu konuda ciddi misin" diye sordu. Ersan Şen "Evet çok ciddiyim" deyince de görüşmeye davet etti. Bunun üzerine sosyal medya sallandı. Espriler havada uçuştu. En dikkat çeken paylaşım ise Meral Akşene'in Altılı Masa'ya oturmak için çabaladığı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Ersan Şen'in avukatlığını üstlendiği tartışmalı kurum ve kişiler hatırlatılırken, paylaşımlar kahkaha attırdı.