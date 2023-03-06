Erdoğan kentsel dönüşüme örnek göstermişti Üsküdar'da bu yıl sonu tamamlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde zemin artı 3 katlı evlere örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde zemin artı 3 katlı evlere örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan, 180 bin 550 metrekare alana sahip zemin artı 3 kattan oluşan yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 2 bin 18 bağımsız birimin yer aldığı projede 1876 konut, 142 dükkan bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, muhtarlık, cami ve lojmanı yapılıyor. Proje kapsamında çalışmaları tamamlanan 504 konut, 47 dükkan ise hak sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde zemin artı 3 katlı evlere örnek gösterdiği bu iki mahalledeki kentsel dönüşümün 2023'ün sonunda tamamlanması planlanıyor.

"31 parseldeki 525 bin metrekarelik bir alan daha kentsel dönüşüme girdi"

Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Bayram Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde ruhsatsız kaçak yapıların bulunduğunu, en büyük probleminin de imar sorunu olduğunu söyledi.

Üsküdar Belediyesinin, 2016'da bölgenin imar problemini çözdüğünü belirten Kaya, "2017'de bölgede saha tespit çalışmalarına başladık. Toplamda 566 bina, 1595 bağımsız birim bulunmaktaydı. Karşımızda da 785 hak sahibi vardı ama bunların kendi içinde mirasçıları, hissedarları, ortakları, 2 binin üzerinde bir muhatabımız söz konusuydu." dedi.

Kaya, Ocak 2018'de bölgenin riskli alan ilan edildiğini dile getirerek, "Proje toplamda 7 parseli kapsıyor. Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde kentsel dönüşüm yaptığımız bu alan 180 bin 550 metrekareden oluşuyor. Toplamda bu bölgede 2 bin 18 bağımsız birim yer alıyor. 1876'sı konut, 142 ticarethane. Projenin birinci etabını tamamladık, vatandaşlara teslim ettik." bilgisini verdi.

Kentsel dönüşümün vatandaşlar tarafından kabul görmesi nedeniyle Ferah ve Kirazlıtepe'de eklenenlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce mahallelerinin katılmasıyla 31 parselde 525 bin metrekarelik bir alanın daha kentsel dönüşüme girdiğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni alanda 5 binin üzerinde bağımsız birim inşa edeceğiz. 85 bin metrekarelik bir alanda inşa faaliyetlerine başladık. Burada 50 blokta 1153 bağımsız birim üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği deprem bölgesinde de yapılması planlanan yapılar zemin artı 3 normal kat, burada gördüğümüz gibi olacak. Bu yerinde dönüşüm modelidir. Bu dönüşüm projesi bir gönül belediyeciliğinin sonucudur. Biz önce vatandaşın gönlüne, sonra evine girdik ve yapıları tahliye edip, yıktık. Bu dönüşüm sürecini sağladık."

"Bazı kişiler kentsel dönüşümü siyasi malzeme olarak kullandı"

Kentsel dönüşüm kapsamında Bosna Bulvarı üzerinde bir rezerv alanı oluşturduklarını anlatan Kaya, bu kapsamda 173 bağımsız birim ürettiklerini ve vatandaşların kentsel dönüşüm bitene kadar burada ağırladıklarını ifade etti.

Kaya, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşümün daha önce tamamlanabileceğini vurgulayarak, "Bazı kişiler kentsel dönüşümü siyasi malzeme olarak kullandı. Biz burada 'Kentsel dönüşüm projelerini durdurmalıyız, durduracağız' diyen bir zihniyete karşı mücadele gösterdik. Eğer vatandaşlarımızla anlaşmış olsaydı bugün binaları bitmişti. Attığımız her adım, yaptığımız her iş dava konusu oldu. Ama yılmadık, yıkılmadık, süreci devam ettirdik ve vatandaşlarımızı uzlaştık. 2023'ün sonunda Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerimizdeki yapıları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kentsel dönüşüm projesinin Üsküdar Belediyesi, İBB, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başladığını anımsatan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanda gördüğünüz uygulamaların finansal kaynağını Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ inşaat süreçlerinin yapımını sağlıyor. Üsküdar Belediyesi olarak biz vatandaşlarla görüşme, uzlaşma, sahadaki yapılan tahliye ve yıkım süreçlerini, sahanın yapımı hazır hale gelmesi ve ruhsat süreçlerini uyguladık, yapıyoruz. İBB ise bu bölgenin altyapı ve yol çalışmalarını gerçekleştirecekti. Ancak gerçekleştirmediler. Yaptığımız görüşmeler sonucunda uygulamayı yapmayacaklarını ifade ettiler. Buna istinaden de TOKİ altyapı ve yolları yapıyor."