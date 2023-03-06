Fatih Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa tavrınız ne olur?' sorusuna yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, altılı masadaki krize ilişkin tv100'de değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, Oğuz Haksever'in "Kılıçdaroğlu, çağrı yaparsa tavrınız ne olur?” sorusuna "CHP’nin politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz de ortada. Bu noktada uzlaşı sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk etmesini tv100 ekranlarında yorumladı.

Altılı masadaki krize ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, “Birçok sürtüşmeler vardı, en sonunda böyle bir noktaya gelindi. Bu tablo hem partilerin hem de Millet İttifakı seçmeninin moral ve motivasyonu üzerinde olumsuz bir etki yapacaktır. Bununla beraber Millet İttifakı’na oy vermeyi düşünen veya verme konusunda tam kararlı olmayan seçmende muhalefetteyken böyle bir kritik zamanda uzlaşamayan yapı iktidar olduğunda ne kadar uzlaşabilir nasıl bir tablo ortaya çıkar bunu da sorgulayacaktır”

"Kendi başımıza gireceğiz"

Siyasette 24 saatin çok uzun olduğunu belirten Erbakan, “Şu anda içince bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok. Mesele milletvekili olmak ve Meclis’e girmekten ziyade prensipler üzerinde uzlaşmaktır. Bugüne geldiğimiz aşamada böyle bir ittifakla anlaştığımız yok. Kendi başımıza gireceğiz, o şekilde gözüküyor” dedi.

Fatih Erbakan aday olacak mı?

Oğuz Haksever’in “Aday olarak Fatih Erbakan’ın olma olasılığı nedir?” sorusuna yanıt veren Erbakan, “Biz kendi partimizin cumhurbaşkanı adayını göstereceksek bu adayın partimizin genel başkanı olması son derece doğal. Seçime girme hakkı olan tüm siyasi partilerin genel başkanları potansiyel cumhurbaşkanları adaylarıdır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa ne der?

Oğuz Haksever’in “Kılıçdaroğlu, çağrı yaparsa tavrınız ne olur?” sorusuna da yanıt veren Erbakan, “İdeolojik olarak ayrıştığımız hususlar olması sebebiyle böyle bir birlikteliğin olmasını çok düşük görüyoruz. Bunlar görüşülür, istişare edilir ama bizim çizgimiz ortada. CHP’nin politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz de ortada. Bu noktada uzlaşı sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.