Katar, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Türk yetkililere teslim etti

Katar, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığına teslim ettiğini duyurdu.Abone ol
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bulunan Katar Görev Gücü Komutanı Hamad Falih el-Haceri, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin nezdinde Sağlık Bakanlığına teslim etti.
Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında Hatay'ın Payas ilçesinde tam teşekküllü sahra hastanesi kurmuştu.