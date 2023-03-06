Mehmet Barlas'tan olay yazı: Meral Akşener'i mumla ararsın Kemal Bey!

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'ndaki aday krizini değerlendirdiği yazısında "Yol yakınken Davutoğlu'ndan, Karamollaoğlu'ndan, Uysal'dan ve Babacan'dan da kurtul. Başına öyle çorap örerler ki Meral Akşener'i mumla ararsın. Erdoğan gibi güçlü ve tecrübeli bir lideri arkadan vuranlar seni neden ciddiye alsın?" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımaması ve CHP'li iki büyükşehir belediye başkanına aday ol çağrısı yapması ortalığı karıştırdı.

Masadan kalkan ve ortaklarına sert eleştiriler yönelten Akşener depremi yazarların gündeminde. Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın masanın geleceğine dair değerlendirmelerde bulunduğu "Kılıçdaroğlu küçük partilerden nasıl kurtulacak?" başlıklı yazısı dikkat çekti.

Toplasan yüzde 4 etmiyor

Akşener'in masadan kalmasıyla birlikte 4 liderin kaprislerinin hiç bitmeyeceğini savunan Barlas, 4 liderin oyunun yüzde 4 bile etmediğini yazdı.

Yarısı Erdoğan'a oy verir

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu 4 parti tabanının en az yarısının Erdoğan'a oy vereceğini iddia eden Barlas, "O zaman Kılıçdaroğlu neden bu 4 küçük partinin liderini 5 yıl boyunca sırtında taşısın?" diye yazdıktan sonra yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Egosu büyük etkisi küçük liderler"

"Diyelim bütün kaprislerine rağmen bu 4 partiyi meclise ve bürokrasiye taşıdı. Yıllardır bu günlerin hayalini kuran CHP'li yol arkadaşları iktidarı paylaşmayı kabul edecek mi? CHP teşkilatlarına bu yağmayı nasıl kabul ettirecekler? 30 yıldır CHP'ye hizmet eden bir siyasetçi, yaşadığı şehirde daha önce kimsenin tanımadığı birini liste başı görürse ne hissedecek? Belediyelerin İYİ Parti'ye teslim edilmesinin CHP teşkilatlarında yarattığı rahatsızlık, milletvekili listelerinin de hoyratça dağıtılmasından sonra isyana dönüşmeyecek mi? Akşener deneyiminden sonra bu isimlere güvenen tek bir CHP'li seçmen bulamazsınız. Benden Kılıçdaroğlu'na bir dost tavsiyesi. Meral Akşener'den kurtularak biraz rahatlamış görünüyorsun.

Yol yakınken Davutoğlu'ndan, Karamollaoğlu'ndan, Uysal'dan ve Babacan'dan da kurtul. Başına öyle çorap örerler ki Meral Akşener'i mumla ararsın.

Erdoğan gibi güçlü ve tecrübeli bir lideri arkadan vuranlar seni neden ciddiye alsın? Kemal Kılıçdaroğlu son konuşmasında 6'lı masa için "Sofra" kelimesini kullandı.