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Volkan Demirel'le ilgili flaş iddia o takımın başına geçiyor!

Volkan Demirel'le ilgili flaş iddia o takımın başına geçiyor!

Hatayspor kulübünün Süper Lig'den çekilmesinin ardından Teknik Direktör Volkan Demirel'in, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

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Hatayspor'un genç teknik direktörü Volkan Demirel'le ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatayspor ligden çekildiğini duyurmuştu.

Hatayspor ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Volkan Demirel'in de geleceği belirsizliğini koruyor.

Genç çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım için önerildiği söylendi.

TFF'den henüz konuyla ilgili resmi bir hamle gelmezken, Volkan Demirel'in de kariyerine Hatayspor'da devam edip etmeyeceği kesinleşmedi.

Kaynak: Sabah

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