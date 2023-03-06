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Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tweet sosyal medyada gündem oldu! 'Çankaya'da eylem yapacağım'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tweet sosyal medyada gündem oldu! 'Çankaya'da eylem yapacağım'

Beşli Masa'nın ortak adaylığını bugün ilan etmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan avukat Hüseyin Cimşit'in "Kemal Kılıçdaroğlu seçilir ve söylediklerinin tersine kararlar alırsa Çankaya'da eylem yapacağım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi.

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Beşli Masa'nın adayının bugün açıklanması bekleniyor. Toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukat Hüseyin Cimşit'in sosyal medya hesabından ''Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa hepinize söz veriyorum Çankaya'ya çıkıp ona 'İn oradan aşağı' eylemi yapacağım" sözlerinin yer aldığı paylaşımı beğendi.

Kılıçdaroğlu'nun tweeti beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Hüseyin Cimşit, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, 1999’dan bugüne tüm belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri başta olmak üzere tüm yetkililer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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