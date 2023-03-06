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İYİ Parti'den bir istifa daha! Rozetini Meral Akşener takmıştı! Aşık Mahzunu Şerif'in oğlu istifa etti

İYİ Parti'den bir istifa daha! Rozetini Meral Akşener takmıştı! Aşık Mahzunu Şerif'in oğlu istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grup Kürsüsü'nde rozetini taktığı Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle' İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

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İYİ Parti Grup Toplantısı'nda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rozet takmasıyla partiye katılan Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, partiden üye olduktan 3 ay sonra "kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle" istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahzuni, "Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine iyi partiye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine.." dedi.

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