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Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı yükseldi

Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 247 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumluluğu saptandı.

Soruşturmalar kapsamında 93'ü müteahhit, 123'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 247 şüpheli tutuklandı. 78'i müteahhit, 177'si yapı sorumlusu, 37'si yapı sahibi ve 30'u binada değişiklik yapan olmak üzere 322 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 35'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 9 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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