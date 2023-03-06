6 günlük bebeğin ağlaması çiftin hayatını kurtardı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ağır yıkıma yol açtığı Hatay’daki 10 katlı evinde yakalanan Ali Tekkalan 6 günlük bebeğinin sarsıntıdan 10 dakika önce ağlamasıyla hayatta kaldıklarını belirtti. Binadaki tüm duvarların yıkıldığını söyleyen baba yangın merdiveninden inerek evlerini terk ettiğini söyledi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ağır yıkıma yol açtığı Hatay’daki 10 katlı evinde yakalanan Ali Tekkalan 6 günlük bebeğinin sarsıntıdan 10 dakika önce ağlamasıyla hayatta kaldıklarını belirtti. Binadaki tüm duvarların yıkıldığını söyleyen baba yangın merdiveninden inerek evlerini terk ettiğini söyledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ili etkiledi. Depremin ağır yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Hatay’da yaşayanlar yaşadıkları felaketi anlattı. Depreme Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi’ndeki 10 katlı bir apartmanda yakalanan 26 yaşındaki esnaf Ali Tekkalan o anları paylaştı. Tekkalan'ın 6 gün önce doğan bebeği saat 04.00'de sürekli ağlamaya başladı.

Eşiyle birlikte bebeğin hava alması için mutfağa doğru hareketlenen çift, depremin gelmesiyle birlikte ileri geri savrulmaya başladı. Tekkalan çifti, depremin sonuna doğru kendilerini sırt üstü dış kapının önünde buldu. Ailesi için soğukkanlı olması gerektiğini düşünen Tekkalan, komşularının yangın merdivenini kullanmasını istedi. Genç çift de yıkıntılar arasındaki yangın merdiveninden kendilerini dışarı attı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binada, odaların içindeki tüm duvarlar yıkılmasına rağmen şans eseri hayatını kaybeden olmadı.

Ağır hasar alan bina ise kullanılamayacak hale geldi. Ailesini Antalya'ya akrabalarının yanına gönderen Ali Tekkalan, tehlikeli de olsa yıkıntılar arasındaki eşyalarını, taşıma firması aracılığıyla kurtarmayı başardı. Ailesiyle sağ salim çıktığı dairesine son kez giren Tekkalan, duygusal anlar yaşadı. Tekkalan, enkaz yığını içindeki evinde yaşadığı korku dolu anlatı anlattı.

Ali Tekkalan, deprem saatlerinde daha 6 günlük olan bebeğinin ağlamaya başladığını ve onun sayesinde uyandıklarını hatırlattı. 2 yıllık olmasına rağmen binanın büyük hasar aldığını dile getiren Tekkalan, “Duvarlar patladı, kolonlar yıkılmasına rağmen bina görevini yaptı. Sağ şekilde çıktık. Eşimi ve bebeğimi Antalya'ya gönderdim. Bebeğim o gece ağlamayıp, bizi rahat uyutsaydı, duvarların altında kalacaktık belki. Ama çok şükür o gece bebeğimiz iyi ki ağladı. Gece o saatte ağladı bizi uyandırdı ve depreme ayakta yakalandık” diye konuştu.

Binanın durumunun tehlikeli olmasına rağmen eşyalarını almak zorunda olduğunun altını çizen Ali Tekkalan, bir hafta içinde ise Konya'ya yerleşeceğini kaydetti.