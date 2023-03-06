Yalı Çapkını'nda yatak sahnesi gündem oldu! Seyran ve Ferit'in 'ilk gece'si: Nasıl öptü bacaklarını

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran, Ferit'in sürpriz hazırladığı eve gitti. Şoke olan Seyran, "Bütün gün aklım çıktı" diye ona kızdı. Seyran'a sarılan Ferit "Acaba artık sen de beni sevdiğini söylesen mi artık?" dedi.