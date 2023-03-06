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Yalı Çapkını'nda yatak sahnesi gündem oldu! Seyran ve Ferit'in 'ilk gece'si: Nasıl öptü bacaklarını

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Yalı Çapkını'nda yatak sahnesi gündem oldu! Seyran ve Ferit'in 'ilk gece'si: Nasıl öptü bacaklarını

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği, Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterinin yatak sahneleri olay oldu.

Yalı Çapkını'nda yatak sahnesi gündem oldu! Seyran ve Ferit'in 'ilk gece'si: Nasıl öptü bacaklarını

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını'na Ferit'in Seyran'a hazırladığı sürpriz ve ikilinin romantik gecesi damga vurdu.

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Yalı Çapkını'nda yatak sahnesi gündem oldu! Seyran ve Ferit'in 'ilk gece'si: Nasıl öptü bacaklarını

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran, Ferit'in sürpriz hazırladığı eve gitti. Şoke olan Seyran, "Bütün gün aklım çıktı" diye ona kızdı. Seyran'a sarılan Ferit "Acaba artık sen de beni sevdiğini söylesen mi artık?" dedi. 

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Yalı Çapkını'nda yatak sahnesi gündem oldu! Seyran ve Ferit'in 'ilk gece'si: Nasıl öptü bacaklarını

Bunun üzerine ikili romantik anlar yaşadı.

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Yalı Çapkını'nda yatak sahnesi gündem oldu! Seyran ve Ferit'in 'ilk gece'si: Nasıl öptü bacaklarını

Ferit ve Seyran'ın ilişkilerini düzeltmesi ve geçirdikleri romantik geceye sosyal medyadan yorum yağdı. Yatak sahneleri olay olan ikilinin o sahneleri "İnternete özel" notuyla da yayınlandı.

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