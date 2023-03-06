BBP lideri Mustafa Destici'den Meral Akşener yorumu: En az 10 puan kaybettiler

Seçime sadece aylar kalan 6'lı masadan kalkan İyi Parti Lideri Meral Akşener siyaset gündemini de fena karıştırdı. Akşener'e bir yorum da BBP lideri Mustafa Destici'den geldi.

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinemlerine aylar kala 6’lı masadan İYİ Parti lideri Akşener’in çekilmesi dengeleri alt üst etti. Bugün adaylığını açıklaması beklenen Kılıçdaroğlu ittifakı güçlendirmek için sol partileri ziyaret ederken Cumhur ittifakından BBP lideri Destici de Akşener’i Cumhur ittifakına davet etti. Siyasette kartlar yeniden mi karılıyor? TGRT Haber’de Destici yorumladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı terk etmesinin ardından siyasi trafik hızlandı. Millet ittifakı bugün yapılacak toplantıda ortak adayı açıklayacak. Ancak İYİ Parti ise bu toplantıya katılmama kararı aldı. İYİ Parti’nin masadan kalkmasıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti ve TİP'e ziyaretlerde bulunurken Kılıçdaroğlu’nun bugünkü 5’li masa toplantısının ardından HDP Eş Genel Başkanlarından randevu alması bekleniyor.

“Millet ittifakı en az 10 puan kaybetti”

Cumhur ittifakından BBP lideri Mustafa Destici ise İYİ Parti’ye Cumhur İttifakına katılma davetinde bulundu. TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında Destici, “Millet ittifakı en az 10 puan kaybetti” dedi.