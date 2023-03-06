Park halindeyken hareket eden hafriyat kamyonu 14 aracı biçti

İstanbul Kartal’da park halindeyken aniden hareket eden hafriyat kamyonu 14 araca çarptı. Kazada servis minibüsündeki bir öğrenci yaralanırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Kartal’da meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak’ta park halinde bulunan ve içerisinde sürücü olmayan hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Yokuş yukarı çıkan öğrenci servis minibüsüne çarpan kamyon daha sonra duramayarak park halindeki 13 araca daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki bir öğrenci yarandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü E.A.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada kamyonun çarptığı araçlarda hasar oluştu.