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Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a suçlama! Yaptıkları ahlaki değil...

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a suçlama! Yaptıkları ahlaki değil...

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırmasıyla ilgili olarak, "Bizim başkanlarımız ne kadar masum o da tartışılır. Acaba Sayın Akşener'e sinyal verdikleri için mi o da isimlerini ortaya attı?" dedi. 

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Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini her fırsatta dile getiren ve CHP'den 1 yıl geçici ihraç edilen a cezalandırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırmasıyla ilgili olarak, "Bizim başkanlarımız ne kadar masum o da tartışılır. Acaba Sayın Akşener'e sinyal verdikleri için mi o da isimlerini ortaya attı?" dedi. 

Başkanlar ne kadar masum o da tartışılır!

Sözcü televizyonuna (SZC TV) katıldığı programda konuşan Tanju Özcan, "Sayın Akşener'in dayatması. İki belediye başkanımızı aday gösteriyor. Bizim başkanlarımız ne kadar masum o da tartışılır. Acaba Sayın Akşener'e sinyal verdikleri için mi o da isimlerini ortaya attı? Ben bu konunun cevabını da çok merak ediyorum. Tarih ilerde yazar diye ümit ediyorum" dedi.

İkisi de cumhurbaşkanlığı için PR yapıyor

Hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın "Genel Başkanımız aday" deyip kendi adlarına PR çalışmaları yürüttüğünü iddia eden Tanju Özcan, suçlamalarına şöyle devam etti: "Açık söyleyeyim. Bütün Türkiye biliyor. İki belediye başkanının da cumhurbaşkanı adayı olmak için 1, 1.5 yıldır PR çalışmasını yaptığını herkes biliyor. Sağır sultan bile biliyor. Bunu sadece kimse dillendiremiyor."

Yaptıklarını ahlaki bulmuyorum

"Sayın Genel Başkanımız da Sayın Akşener de biliyor. Ben Sayın Akşener'in tecrübeli bir siyasetçi olarak bu isimleri durup dururken ortaya atmış olabileceğini düşünmüyorum. Hem 'Genel Başkanımız adaydır' deyip hem de sağda solda PR çalışmaları yapılmasını çok ahlaki bulmadığımı paylaşmak istiyorum." 

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