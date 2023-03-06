CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu hazırlığı! Partililer saat 17:00'de Genel Merkez önüne çağrıldı

Meral Akşener'in ayrıldığı Millet İttifakı bugün CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamaya hazırlanıyor. Saadet Partisi'ndeki toplantının ardından kapıda adaylığının açıklanması beklenen Kılıçdaroğlu için CHP Genel Merkezi'nde de hummalı bir çalışma başladı. Partililer kısa mesajla Genel Merkez önüne çağrıldı.

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Saadet Partisi’nde bugün düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor.

Diken’de yer alan habere göre, Bu gelişmeler ışığında CHP, tüm üyelerine mesaj göndererek akşam saat 17:00’de Saadet Partisi’nin genel merkezi önüne, 19:00’da da CHP genel merkezi önüne çağırdı.

Partinin genel merkezinde platform kurma hazırlıkları başladı.