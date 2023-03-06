Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik 'dokunulmayacaklar listesi' verildi! Akşener'i itiraz eden tek isim kim? Flaş kulisler...

Millet İttifakı'nda masada kalan Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal bugün üst üste 3. kez Saadet Partisi'nde biraraya geliyor. Toplantı sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması bekleniyor. Ancak Ankara kulislerinde iddiaların bini bir para... Her köşe başından bir kulis bilgisi sızdırılıyor... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 Mart toplantısı öncesi "Seçimden sonra dokunulmayacaklar" başlıklı 400 kişilik bir liste verildiği ve Kılıçdaroğlu'nun da buna çok sinirlendiği iddia edildi. İYİ Parti'de herkes "Akşener'in okuduğu açıklamayı kim yazdı?" sorusuna cevap ararken, İYİ Parti GİK Toplantısı'nda "masadan kalkmayalım" diyen tek isim kim?.. İşte o kulisler...