Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik 'dokunulmayacaklar listesi' verildi! Akşener'i itiraz eden tek isim kim? Flaş kulisler...
Meral Akşener'in ayrılmasının ardından 5'li Masa'ya dönen Millet İttifakı üyesi 5 parti bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmeye hazırlanıyor... Siyaset kulisleri kaynıyor... Meral Akşener son anda masaya döner mi? Kılıçdaroğlu'na sunulan 400 kişilik 'dokunulmayacaklar' listesinde kimler var? İYİ Parti GİK toplantısında Akşener'e itiraz eden tek isim kim?.. İşte o kulisler..
Millet İttifakı'nda masada kalan Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal bugün üst üste 3. kez Saadet Partisi'nde biraraya geliyor. Toplantı sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması bekleniyor. Ancak Ankara kulislerinde iddiaların bini bir para... Her köşe başından bir kulis bilgisi sızdırılıyor... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 Mart toplantısı öncesi "Seçimden sonra dokunulmayacaklar" başlıklı 400 kişilik bir liste verildiği ve Kılıçdaroğlu'nun da buna çok sinirlendiği iddia edildi. İYİ Parti'de herkes "Akşener'in okuduğu açıklamayı kim yazdı?" sorusuna cevap ararken, İYİ Parti GİK Toplantısı'nda "masadan kalkmayalım" diyen tek isim kim?.. İşte o kulisler...
Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik 'dokunulmayacaklar' listesi
Kulislerdeki bir başka iddiayı köşesine taşıyan Kısa Dalga yazarı Ayşe Yıldırım, Meral Akşener'in ipleri kopardığı Millet İttifakı'nın 2 Mart tarihli toplantısından kısa süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik bir liste verildiğini belirterek, "Seçilmesi halinde dokunulmayacaklarına dair güvence istenilen bir liste. İçinde kimlerin olduğunu tahmin edersiniz. İşte bu liste ve talep Kılıçdaroğlu’nu çok öfkelendirmiş" diye yazdı.
İYİ Parti de adayını bugün açıklayacak!
Gazeteci Nevşin Mengü, İYİ Parti'nin de cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayabileceğini iddia etti. Mengü, Twiter hesabından, "İYİP, bugün beşli masadan önce toplanıyor. Akşener'in masaya dönmesi çok olası görünmüyor. Muhtemelen İYİP, alternatif bir ismi CB adayı olarak ilan edecek. Bu isim muhtemelen Ersan Şen olmayacak :) teknokrat, gençlere sıcak gelen isimler masada" iddiasında bulundu.
İYİ Partililer 'Bu metni kim yazdı?' diye soruyor
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Akşener, 3 Mart’ta Altılı Masa’dan bir gün sonra saat 13.30’da Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına girerken, cebinde sabaha karşı hazırlanan iki metin vardı. Biri olumlu, diğeri ise olumsuz karara göre yazılmıştı. GİK üyeleri 45 dakika içerisinde oylamaya giderek, masadan kalkılmasını oyladı. (...) Çoğunluk, Karamollaoğlu’nun masada “Yeter artık!” diyerek, Akşener’e sesini yükselttiği gerekçesiyle burnundan soluyordu. Alkışlar eşliğinde eller kaldırıldı. Bir akıl tutulmasıydı bu. Akşener’in okuduğu metin GİK üyeleriyle önceden paylaşılmadı. Bugün İyi Partililer “O metni kim yazdı?” diye birbirine soruyor" diye yazdı.